«Sin Límites – Taboga a Mar Abierto»: La primera mujer con discapacidad en cruzar a nado desde Panamá hasta la Isla de Taboga

En un hito histórico para el deporte y la inclusión, Ana María Guerra, nadadora de aguas abiertas y activista por la inclusión, se prepara para convertirse en la primera mujer con discapacidad en realizar el cruce a nado desde la costa panameña hasta la isla de Taboga. Este desafío es parte del proyecto social y deportivo «Sin Límites – Taboga a Mar Abierto», que busca visibilizar la fuerza, el coraje y la capacidad de las mujeres con discapacidad en el deporte de alto rendimiento.

Quién es Ana María Guerra

Ana María Guerra es una destacada nadadora de aguas abiertas con movilidad reducida y una sobreviviente de una lesión medular incompleta. Desde 2014, ha sido una competidora activa en eventos internacionales de aguas abiertas. A través de su propia historia, ha demostrado que la discapacidad no es una limitación para alcanzar grandes logros.

Logros destacados

Medalla de oro en Oceanman Panamá 2024 (5 km) – Categoría Inspiración.

Medalla de bronce en Oceanman Panamá 2023 (2 km) – Categoría Inspiración.

Primera mujer panameña con discapacidad en competir en la distancia de 5000 metros en mar abierto.

Promotora activa de la inclusión de mujeres con discapacidad en el deporte de resistencia a través de su proyecto «La Chica del Bastón.»

Ana María Guerra, expresó:

«Las personas con discapacidad no solo pueden estar en espacios tradicionalmente excluyentes: también pueden liderarlos, transformarlos y llenarlos de significado. La natación en aguas abiertas no debe ser un privilegio, sino un símbolo de libertad accesible para todos los cuerpos. Las mujeres con discapacidad merecemos ser vistas, escuchadas y acompañadas. No por compasión, sino por justicia, dignidad y el valor de nuestras historias. Porque donde otros ven límites, nosotras construimos caminos.»

Objetivos del proyecto «Sin Límites – Taboga a Mar Abierto»

El proyecto tiene como propósito:

Romper barreras desde el deporte.

Visibilizar la discapacidad desde una narrativa de fuerza.

Inspirar a neuvas generaciones.

Crear una plataforma de inclusión y empoderamiento para mujeres con discapacidad.

El reto: «Sin Límites»

El desafío de Ana María Guerra será nada más de 10 kilómetros en mar abierto, enfrentando duras condiciones, como las corrientes oceánicas, y con la ayuda de un equipo de escolta para garantizar su seguridad. Este cruce de larga distancia, que se estima tomará entre 6 y 8 horas, es una prueba físcia, técnica y mental que representa la determinación de Ana María y la lucha por la inclusión en el deporte.

«Sin Límites – Taboga a Mar Abierto» no solo es un desafío deportivo, sino un mensaje de superación, inclusión y empoderamiento. A través de su valentía, Ana María Guerra demuestra que la discapacidad no define los límites de una persona, sino la capacidad de romper barreras y seguir avanzando. Este proyecto abre puertas a nuevas perspectivas sobre la discapacidad y el deporte, inspirando a muchas personas a desafiar sus propias limitaciones.

Contacto para más información

Instagram: @anamguerra102 @lachicadelbaston

Correo electrónico: [email protected]