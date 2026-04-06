Bomberos alertan sobre aumento de abejas «africanizadas»

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá hizo un llamado de alerta por la creciente presencia de enjambres de abejas africanizadas, cuya conducta defensiva puede representar un riesgo significativo para la vida humana y animal.

INCREMENTO DE ESTA EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL

En los últimos 95 días, se han atendido 3,843 emergencias relacionadas con abejas africanizadas en todo el país, reflejando un aumento preocupante de estos incidentes.

Lamentablemente, esta situación ha dejado consecuencias fatales, como el fallecimiento de un adulto mayor de 77 años en la provincia de Chiriquí, ocurrido el pasado 31 de marzo de 2026.

Asimismo, en el informe más reciente de las últimas 72 horas, las unidades de Extinción, Búsqueda y Rescate atendieron 428 emergencias, de las cuales 163 estuvieron relacionadas con abejas en áreas cercanas a personas y animales.

INCIDENTES DURANTE SEMANA SANTA

Durante las actividades de Semana Santa, se registró un caso inusual en Penonomé, donde un enjambre de abejas atacó a una delegación de feligreses durante un viacrucis, afectando a unas 50 personas, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El Benemérito Cuerpo de Bomberos reitera a la ciudadanía:

• Mantener la calma y alejarse inmediatamente del área.

• No lanzar objetos ni intentar dispersar el enjambre.

• Evitar ruidos fuertes o movimientos bruscos.

• Cubrirse el rostro, cerrar la boca y proteger los oídos si se encuentra en riesgo.

• Alertar a otras personas cercanas, especialmente niños, adultos mayores y animales.

• Llamar de inmediato al 103.