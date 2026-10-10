Gobierno declara estado de emergencia por sismo

El Gobierno Nacional declaró un estado de emergencia durante una sesión del Consejo de Gabinete Extraordinario, presidido por el mandatario, José Raúl Mulino, con el propósito de priorizar la ayuda que requieren las familias que resultaron afectadas en el interior del país por el movimiento sísmico de 7.5 grados ocurrido de ayer, viernes.

En conferencia de prensa, los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Frank Ábrego (Seguridad), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); Ventura Vega (Educación); José Luis Andrade (MOP); Felipe Chapman (MEF) y Jaime Jované (MIVIOT), así como Gloria De León (Turismo); la subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera; y Raúl Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos, rindieron un informe de prioridades y los resultados que dejaron afectaciones en 426 residencias (evaluadas), 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y unas 21 personas atendidas por lesiones, según informes preliminares.

El ministro Orillac, quien dirigió a este equipo de ministros, detalló que con esta declaratoria de emergencia y la instrucción del presidente Mulino, todo el equipo de gobierno debe estar a disposición y atender las afectaciones causadas por el evento sísmico, ir a las áreas afectadas para atender a la población y responder los pedidos de asistencia.

Oficializó que el Parque Omar fue definido en la ciudad capital como centro de acopio de las donaciones y desde allí se enviará a los sitios afectados, igualmente las gobernaciones de cada provincia en el país.

“Sé que son momentos difíciles, que hay muchas personas que hoy piden la ayuda del gobierno y, tengan la plena seguridad que trabajamos por ustedes y hoy con esta declaratoria empezamos a activar esa ayuda para que les llegue y que pronto restablezcamos la normalidad”, resaltó.

Durante la conferencia, se informó que el presidente Mulino visitará este sábado diferentes áreas y comunidades afectadas.

A todos los panameños y ciudadanos residentes, transmitió un mensaje de calma ante esta situación y destacó que la prioridad es brindar toda la asistencia a la población y comunicar información periódica de forma oportuna.

La subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera, explicó que, junto a otros estamentos de seguridad, se mantienen las atenciones, monitoreos y seguimiento en las zonas afectadas y comenzaron a trasladar la ayuda humanitaria y revisar vías de acceso a comunidades con mayores afectaciones y daños en carreteras para brindar esta respuesta a los pobladores y comunidades con enseres de primera necesidad, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, y algunas zonas comarcales.

Para complementar el traslado de ayuda, el ministro Andrade detalló que el MOP ha estado activo, principalmente en las regiones más afectadas, como la península de Azuero y Veraguas, para habilitar caminos y vías para llevar por vía terrestre los enseres que necesitan en sitios como Torio, Arenas de Quebro y en Tonosí, y conectar nuevamente estas comunidades.

Para este sector del país, se informó preliminarmente que existen 9 puentes vehiculares comprometidos en su estructura, así como derrumbes, y aclaró que los puentes de Las Américas y Centenario se encuentran habilitados y sin afectaciones.

Por su parte, el ministro Vega informó que existen unos 419 centros educativos afectados estructuralmente y que, a más tardar este domingo, se anunciarán los resultados de la evaluación de la reanudación de clases y si la decisión será a nivel nacional o por regiones educativas.

El Miviot, por su parte, ha reforzado las sedes regionales de las provincias afectadas para priorizar la ayuda para viviendas afectadas y levantar censos de hogares que han resultado con daños parciales o completos. De esta manera, resaltó el ministro Jované, se podrá certificar, junto al Sinaproc, cuáles residencias pueden ser nuevamente habitadas y que las familias retornen a sus hogares de manera segura.

Además, este censo permitirá llevar las soluciones a las viviendas que se puedan reconstruir o, por sus afectaciones, construirlas nuevamente lo más rápido posible.

En tanto, el titular del MEF, Felipe Chapman, sostuvo que Panamá cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente tanto a los daños como a las necesidades más apremiantes del país. “El mensaje es claro: hogares panameños afectados, no están solos; el presidente de la República y su equipo están aquí para ayudarles y apoyarles”.

Aclaró que esta declaratoria de emergencia es únicamente para situaciones producidas por el evento sísmico, para lo cual se ha accedido a ayuda no reembolsable y que no represente afectaciones para la economía nacional.

“El país no se va a detener y el gobierno está comprometido para que la nación siga funcionando, produciendo y creando bienestar para todos los panameños. La economía panameña no se va a detener y estamos seguros de que saldremos más fortalecidos”, concluyó Chapman.