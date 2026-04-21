La convención marítima de las Américas 2026 se llevará cabo en Panamá

La Convención Marítima de las Américas se celebrará el 7 y 8 mayo en el Megapolis Convention Center en Ciudad de Panamá, reuniendo a delegaciones de más de 40 países, así como a navieras y operadores logísticos, en un espacio orientado al análisis de la coyuntura actual del comercio marítimo.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como los ajustes en las rutas comerciales internacionales, incluyendo los cambios derivados de la situación en el Estrecho de Ormuz, así como los desafíos que enfrentan las cadenas de suministro en un entorno global dinámico.

Según la Cámara Marítima de Panamá, se reunirá a representantes del sector en un contexto marcado por transformaciones en la logística internacional, desvíos de rutas y presiones sobre el comercio marítimo, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones estratégicas.

La elección de Panamá como sede responde a su posición estratégica dentro del comercio internacional. sirviendo como enlace clave entre el océano Atlántico y el Pacífico destacan su amplio registro marítimo uno de los más grandes del mundo

Su reconocimiento en América Latina y la presencia de decenas de navieras internacionales operando en sus terminales y un alto volumen anual de tránsitos que conectan miles de marítimas mundiales.