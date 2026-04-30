Trump: «No vamos a permitir que Irán obtenga el arma nuclear»

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Trump: «No vamos a permitir que Irán obtenga el arma nuclear»
El presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, insistió en que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear.
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El líder supremo de Irán prometió el jueves, en tono desafiante, proteger las capacidades nucleares y de misiles de la...
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