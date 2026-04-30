El líder supremo de Irán promete proteger la capacidad nuclear del país

El líder supremo de Irán prometió el jueves, en tono desafiante, proteger las capacidades nucleares y de misiles de la República Islámica, que el presidente estadounidense Donald Trump ha intentado limitar mediante ataques aéreos y como parte de un acuerdo más amplio para consolidar el frágil alto el fuego de la guerra.

En una declaración leída por un presentador de la televisión estatal, el ayatolá Mojtaba Jamenei afirmó que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el Golfo Pérsico es «en el fondo de sus aguas» y que se está escribiendo un «nuevo capítulo» en la historia de la región. Jamenei no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo supremo tras el asesinato de su padre en los primeros ataques aéreos de la guerra.

Sus declaraciones se producen en un momento en que la economía iraní se tambalea y su industria petrolera se ve afectada por un bloqueo de la Armada estadounidense que impide que sus buques cisterna salgan al mar. La economía mundial también se encuentra bajo presión, ya que Irán mantiene su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo crudo mundial. El jueves, el crudo Brent, referencia mundial del petróleo, alcanzó un precio de 126 dólares por barril.