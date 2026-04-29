La policía londinense afirma que ataque a hombres judíos es un acto de terrorismo

Dos hombres judíos fueron apuñalados y heridos en una calle de Londres el miércoles, en lo que la policía calificó como un acto de terrorismo. La policía arrestó a un hombre de 45 años como sospechoso de intento de asesinato en el último ataque antisemita de la ciudad.

La Policía Metropolitana informó que el ataque, ocurrido en el área de Golders Green, dejó a dos hombres, de 34 y 76 años, hospitalizados con heridas de arma blanca.

La policía antiterrorista investiga si los apuñalamientos están relacionados con los recientes ataques incendiarios contra sinagogas y otros lugares judíos en la capital británica. Los detectives investigan una posible conexión iraní con esos ataques, pero la policía indicó que es demasiado pronto para determinar si el apuñalamiento del miércoles está relacionado.

El primer ministro Keir Starmer presidió una reunión del comité de emergencia del gobierno y prometió «abordar las raíces del antisemitismo y el extremismo». El Palacio de Buckingham declaró que el rey Carlos III estaba «profundamente preocupado».