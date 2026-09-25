U2 anuncia “Carnaval De Luz”, su primer álbum con música nueva en nueve años

Tras un lapso de nueve años sin ofrecer un disco con composiciones totalmente inéditas, U2 regresa. La banda de Irlanda ha dado a conocer “Carnaval De Luz”, un proyecto con el que también celebra cincuenta años desde el evento que dio pie a la formación del grupo.

El disco saldrá a la venta el 13 de noviembre del año 2026 y contendrá doce temas, en los que el grupo promete indagar en diversas vertientes de su estilo y de su método creativo.

“Silencio” inicia esta nueva fase

Como primera muestra del álbum, U2 presentó “Silencio”, una pieza de 2 minutos y 35 segundos que recupera parte de la fuerza surf-punk ligada a los inicios del conjunto.

La pieza también incluye trabajo de producción adicional de Ryan Tedder y ya se puede escuchar.

El video musical que acompaña la melodía se filmó en la Ciudad de México, añadiendo un entorno latinoamericano al retorno del conjunto.

Un cierre memorable con Dolly Parton

Uno de los instantes más singulares de “Carnaval De Luz” aparecerá al final del disco con “Torn”, una unión musical entre Bono y Dolly Parton.

La melodía significa además la última vez que Parton grabó su voz, pues ella partió de este mundo el 25 de agosto a la edad de 80 años.

La composición fue creada conjuntamente por Bono, Parton y Johnny McDaid, miembro de Snow Patrol, y será la pieza que concluya el decimosexto álbum de estudio de U2.

Medio siglo desde la creación de U2

El anuncio se produce justamente al cumplirse cincuenta años de un instante crucial en la trayectoria del grupo.

En 1976, Larry Mullen Jr., que en aquel momento tenía solo 14 años, puso un aviso en el tablón de anuncios del Mount Temple Comprehensive School en Dublín buscando músicos para formar un grupo.

Esa invitación culminó por unir a quienes después llegarían a ser U2. La formación inicial estuvo compuesta por Mullen en la percusión, The Edge en las cuerdas y Adam Clayton en las cuerdas graves, junto a Bono.

Ahora, cincuenta años después de aquel primer encuentro, U2 inaugura una nueva etapa con “Carnaval De Luz”.