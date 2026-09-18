Ocho años después, Shakira y Maluma vuelven a hacer música juntos

Una colaboración que los seguidores ansiaban se vuelve a materializar. Shakira y Maluma han retomado su vínculo artístico y han lanzado “Agua”, una canción que representa el cuarto encuentro entre los dos músicos colombianos.

Este lanzamiento ocurre ocho años después de su última colaboración, lo que convierte este estreno en un nuevo capítulo en la trayectoria musical de una dupla que ya ha logrado varios éxitos en conjunto.

Un cuarto trabajo conjunto

“Agua” se incorpora a las melodías que Shakira y Maluma han creado a lo largo de sus trayectorias, fortaleciendo una alianza que ha entrelazado sus estilos en diversas ocasiones dentro de la música latina.

En esta ocasión, ambos se reúnen nuevamente en una nueva producción que ya está a disposición de sus fanáticos.

“Agua” ya se puede escuchar

La canción fue estrenada este 18 de septiembre de 2026 y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con este regreso, Shakira y Maluma vuelven a tener un papel destacado en una colaboración que reúne otra vez a dos de los artistas más renombrados de la música colombiana.