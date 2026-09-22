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Revelan oficialmente la causa de muerte de Hayden Panettiere

Published

2 horas atrás

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La Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, ha confirmado finalmente la causa de la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció el 16 de agosto de 2026 a la edad de 36 años.

Según el informe oficial, la actriz murió debido a los efectos nocivos de una mezcla de sustancias, incluyendo fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Las autoridades consideraron que el fallecimiento fue accidental.

¿Qué dijo el informe?

El documento del forense indica que no había signos de trauma que pudieran haber influido en su muerte. Esta conclusión se obtuvo tras varias semanas de indagación y análisis toxicológicos.

Entre las sustancias encontradas, se destaca el fentanilo, un opioide sintético muy potente. También se mencionó el 4-ANPP, una sustancia química utilizada como intermediaria en la producción de fentanilo.

El informe también incluye alprazolam, un medicamento conocido como Xanax que se utiliza para tratar problemas de ansiedad; metocarbamol, un fármaco que actúa como relajante muscular; y quetiapina, un medicamento utilizado en el tratamiento de algunas patologías de salud mental.

Hayden falleció en agosto

La actriz, famosa por sus actuaciones en “Heroes” y “Nashville”, murió el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años.

En ese momento, las autoridades informaron que la encontraron sin respuesta y que los servicios de emergencia intentaron reanimarla. El incidente se mantuvo en investigación mientras se esperaban los resultados finales de toxicología.

El padre de Hayden comunicó públicamente la noticia de su muerte, expresando el dolor que sentía la familia ante la pérdida de la actriz.

Con la publicación del informe del forense el 22 de septiembre de 2026, las autoridades confirmaron oficialmente la causa y el modo de su fallecimiento.

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