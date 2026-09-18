Boza sorprende con “Perthro”: tres canciones que marcan una nueva etapa

Boza se encuentra preparado para exhibir una nueva dimensión de su música. El artista panameño dio a conocer “Perthro”, un bundle que incluye tres temas: “Quiero Despertar”, “Desapego” y “Pandora”.

Este proyecto simboliza el inicio de un nuevo ciclo para Boza y tiene un significado especial para él. El término “Perthro” se inspira en una runa de la cultura nórdica que se relaciona con ideas como el destino, el crecimiento personal y lo que queda escondido o que no es visible para todos.

Tres temas, tres momentos

Aunque las canciones pertenecen a un mismo lanzamiento, cada una de ellas proviene de diferentes vivencias y sentimientos. Boza comentó que los temas surgieron en diversas etapas de su vida y que cada uno representa una parte de lo que atravesaba al componerlos.

Por ello, el cantante confía en que quienes escuchen el bundle puedan relacionarse con alguna de las tres canciones y descubran en ellas una conexión personal.

“Quiero Despertar”, “Desapego” y “Pandora” reflejan distintas emociones y puntos de vista, pero juntas constituyen el inicio de esta nueva fase musical.

Un proyecto que también rinde homenaje al trabajo realizado detrás

Boza aprovechó la ocasión del lanzamiento para dar las gracias a todas las personas que formaron parte del proceso de creación y producción de Perthro, subrayando el esfuerzo del equipo que hizo posible que las canciones finalmente fueran escuchadas por el público.