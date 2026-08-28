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Embajador Mario Boyd Galindo es condecorado en Colombia

Published

10 horas atrás

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Mario Boyd Galindo, embajador de Panamá en Colombia, recibió la Condecoración Pedro Nel Ospina Vásquez, en el grado de Gran Cruz, otorgada por la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación.

Este reconocimiento destaca a quienes, desde su labor y compromiso, contribuyen a la construcción de país, promoviendo valores de responsabilidad social y principios que trascienden fronteras y aportan a Colombia y al mundo.

La distinción fue conferida por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, presidida por el doctor Alfonso López Caballero, Presidente Maximo y la doctora Martha Blanco de Lemos, ex Primera Dama de la República de Colombia.

La Embajada de Panamá en Colombia felicita a Su Excelencia y se congratula por esta significativa distinción conferida al Embajador, en reconocimiento a que destaca su trayectoria, compromiso y permanente labor en pro del fortalecimiento de los vínculos entre Panamá y Colombia.

Pedro Nel Ospina fue Presidente de Colombia entre 1922-1926, figura prominente dentro del partido Conservdor Colombiano Colombiano e hijo de su fundador, el señor Mariano Ospina Rodríguez Presidente de Colombia de 1857 – 1861.

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