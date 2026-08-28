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Embajador Mario Boyd Galindo es condecorado en Colombia
Mario Boyd Galindo, embajador de Panamá en Colombia, recibió la Condecoración Pedro Nel Ospina Vásquez, en el grado de Gran Cruz, otorgada por la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación.
Este reconocimiento destaca a quienes, desde su labor y compromiso, contribuyen a la construcción de país, promoviendo valores de responsabilidad social y principios que trascienden fronteras y aportan a Colombia y al mundo.
La distinción fue conferida por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, presidida por el doctor Alfonso López Caballero, Presidente Maximo y la doctora Martha Blanco de Lemos, ex Primera Dama de la República de Colombia.
La Embajada de Panamá en Colombia felicita a Su Excelencia y se congratula por esta significativa distinción conferida al Embajador, en reconocimiento a que destaca su trayectoria, compromiso y permanente labor en pro del fortalecimiento de los vínculos entre Panamá y Colombia.
Pedro Nel Ospina fue Presidente de Colombia entre 1922-1926, figura prominente dentro del partido Conservdor Colombiano Colombiano e hijo de su fundador, el señor Mariano Ospina Rodríguez Presidente de Colombia de 1857 – 1861.