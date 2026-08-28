Industria de la caficultura busca posesionarse a nivel mundial

Panamá busca trascender su fama como productor de granos de alta gama para consolidarse ahora como un referente global en la excelencia del servicio y la experiencia del consumidor.

Mediante una alianza estratégica entre gremios empresariales y organismos internacionales, el país implementará un riguroso proceso de selección para incluir a sus establecimientos en el ranking de las cien mejores cafeterías del mundo.

Esta iniciativa evaluará criterios fundamentales como la maestría técnica del barista, la sostenibilidad y la innovación, utilizando jueces encubiertos para garantizar los más altos estándares de calidad.