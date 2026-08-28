Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Industria de la caficultura busca posesionarse a nivel mundial

NOTICIAS NACIONALES

Embajador Mario Boyd Galindo es condecorado en Colombia

NOTICIAS NACIONALES

Asaltan a caballo un minisúper en Río Hato

NOTICIAS NACIONALES

Paulette Thomas: "Ya es tiempo que en este país la palabra comience a valer"

NOTICIAS NACIONALES

Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas para todo el país

NOTICIAS NACIONALES

Industria de la caficultura busca posesionarse a nivel mundial

Published

10 horas atrás

on

Panamá busca trascender su fama como productor de granos de alta gama para consolidarse ahora como un referente global en la excelencia del servicio y la experiencia del consumidor.

Mediante una alianza estratégica entre gremios empresariales y organismos internacionales, el país implementará un riguroso proceso de selección para incluir a sus establecimientos en el ranking de las cien mejores cafeterías del mundo.

Esta iniciativa evaluará criterios fundamentales como la maestría técnica del barista, la sostenibilidad y la innovación, utilizando jueces encubiertos para garantizar los más altos estándares de calidad.

Temas Relacionados:
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!