Asaltan a caballo un minisúper en Río Hato

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Asaltan a caballo un minisúper en Río Hato
Un insólito acto delictivo, que parece recrear una escena propia del viejo oeste, al asaltar un local comercial en Río Hato montados a caballo.
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