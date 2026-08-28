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Asaltan a caballo un minisúper en Río Hato

Published

10 horas atrás

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Un insólito acto delictivo, que parece recrear una escena propia del viejo oeste, al asaltar un local comercial en Río Hato montados a caballo.

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