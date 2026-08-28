Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas para todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de prevención nacional ante el pronóstico de lluvias y tormentas significativas que afectarán a todo el territorio nacional, incluyendo, las zonas marítimas. La advertencia entrará en vigencia a partir de las 3:00 a.m. de este viernes, 28 de agosto, y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del lunes, 31 de agosto de 2026.

Inestabilidad atmosférica por la Onda Tropical N.° 39

De acuerdo con los análisis e informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se observa un incremento importante en la inestabilidad atmosférica sobre diversos sectores del país. Este escenario meteorológico está directamente asociado a los remanentes de la Onda Tropical N.° 39, así como a la activación de sistemas de bajas presiones vinculados al paso de otras ondas tropicales sobre la región.

Durante el periodo de vigencia del aviso, se prevén tormentas de intensidad variable —algunas de ellas catalogadas como muy fuertes— las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y periodos de lluvias frecuentes que podrían generar acumulados significativos de agua.

Recomendaciones de seguridad de las autoridades

Frente al riesgo de inundaciones y afectaciones por el viento, el Sinaproc ha solicitado a la población civil extremar las medidas de precaución y acatar de manera estricta las siguientes directrices de seguridad:

Atención a reportes: Mantenerse informados a través de las actualizaciones y avisos oficiales emitidos por las autoridades.

Mantenerse informados a través de las actualizaciones y avisos oficiales emitidos por las autoridades. Evitar zonas de riesgo: Abstenerse de cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia durante las lluvias intensas.

Abstenerse de cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia durante las lluvias intensas. Vigilancia en áreas vulnerables: Extremar precauciones en zonas que sean propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra o crecidas repentinas de ríos.

Extremar precauciones en zonas que sean propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra o crecidas repentinas de ríos. Peligro por ráfagas: Evitar resguardarse cerca de árboles, estructuras inestables u objetos colgantes que puedan desprenderse con el viento, así como asegurar cualquier elemento que pueda ser desplazado en los hogares.

Evitar resguardarse cerca de árboles, estructuras inestables u objetos colgantes que puedan desprenderse con el viento, así como asegurar cualquier elemento que pueda ser desplazado en los hogares. Peligro por descargas: Ante la presencia de tormentas eléctricas, se recomienda alejarse de espacios abiertos, ríos, playas y cualquier cuerpo de agua.

Ante la presencia de tormentas eléctricas, se recomienda alejarse de espacios abiertos, ríos, playas y cualquier cuerpo de agua. Línea de auxilio: En caso de registrarse una emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de manera inmediata con la línea telefónica de asistencia 911.

El organismo de protección civil reafirmó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas en las distintas provincias y comarcas para responder con rapidez ante cualquier contingencia.