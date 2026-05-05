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Aclaran proceso para las visitas de las privadas de libertad en el nuevo centro «La Esmeralda»

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4 horas atrás

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El Ministerio de Gobierno (Mingob) informa que a partir del martes, 5 de mayo, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. todos los familiares de las privadas de libertad que fueron trasladadas recientemente al Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda en Las Garzas, podrán presentarse al antiguo Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), ubicado en la Avenida Domingo Díaz, a anotarse para la primera visita este fin semana al nuevo Cefere La Esmeralda.

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