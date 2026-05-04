Consejo de Tierras aprueba gestionar préstamo con Banco Mundial para transformar el catastro de Panamá

Con el objetivo de actualizar y digitalizar todas las tierras a nivel nacional, el Consejo Nacional de Tierras aprobó de forma unánime este lunes gestionar un préstamo por 60 millones de balboas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial.

El proyecto, denominado “Transformando el Catastro de Panamá”, es un Programa por Resultados, implementado por primera vez en el país, con un período de ejecución de siete años (2026-2033). Entre sus beneficios, proporcionará imágenes satelitales constantes de alta precisión, facilitará el proceso de regularización masiva de la tenencia de tierra, eliminará el rezago de 25 mil trámites de titulación pendientes y generará mil 200 empleos directos e indirectos.

El Consejo Nacional de Tierras, creado mediante la Ley 59 de octubre de 2010 y presidido por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., busca modernizar el catastro nacional para corregir la actual fragmentación del sistema. Según se informó actualmente en la reunión, el Registro Público y la Dirección General de Ingresos (DGI) operan de manera aislada y sin una interoperabilidad efectiva, lo cual afecta tanto al Gobierno Central como a los usuarios finales.

“El Consejo está aprobando el préstamo finalitario contra resultados para transformar el catastro de la República de Panamá”, señaló el ministro Jované.

Agregó que la nueva herramienta requerirá la capacitación de personal y que las universidades deberán empezar a especializar profesionales para fortalecer este recurso externo necesario para la modernización del Estado.

Los 60 millones de balboas se sumarán a 35 millones adicionales como aporte del Estado panameño, totalizando 95 millones de balboas en esta primera fase.

Por su parte, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, destacó el valor de estos insumos, ya que casi todos los trámites realizados en el Miviot requieren información catastral precisa.

Andrés Pagés Chanis, administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y secretario del Consejo Nacional de Tierras, explicó que, al cierre del programa, se espera que 30 mil personas cuenten con sus títulos de propiedad.

Puntualizó que se identificará con exactitud qué terrenos pertenecen al Estado, lo que permitirá incorporar valor y contar con un inventario real interconectado con el Registro Público y la DGI, accesible para todos.

El plan incluye la integración de datos de 12 municipios al Sistema de Información Integrado Catastro Registro (SICAR).

El administrador de Anati aclaró que, bajo la modalidad de este préstamo con el Banco Mundial, los desembolsos no se realizan contra facturas de gastos, sino contra el logro demostrado y verificado de resultados específicos, lo que garantiza la eficiencia institucional.

Finalmente, el programa brindará información clave para megaproyectos como el trazado del tren Panamá-David-Frontera, el teleférico de San Miguelito y diversas ampliaciones de carreteras. Con esta iniciativa, el Consejo Nacional de Tierras pretende cerrar la brecha digital y sustituir las operaciones manuales y desconectadas por un sistema integrado y moderno.

En la reunión participaron representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Ambiente, Desarrollo Agropecuario y Gobierno (viceministro Juan Francisco Borrell); así como la Autoridad de Turismo de Panamá (subadministrador Jorge Correa), la Contraloría General de la República (director Maxwell De Obaldía) y el Registro Público (subdirector Javier Cortez).