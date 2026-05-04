La actriz de 101 años, la más veterana de Hollywood

La reconocida actriz Eva Marie Saint, nacida el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, es considerada una de las figuras más veteranas de Hollywood.

Inició su formación en actuación en la Universidad de Bowling Green, donde se graduó en 1946, tras lo cual comenzó su carrera en radio y televisión.

Su salto a la fama llegó en 1954 con la película On the Waterfront, donde compartió escena con Marlon Brando y ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto.

A partir de ahí, consolidó una exitosa carrera con títulos como North by Northwest junto a Cary Grant, y Éxodo, con Paul Newman.

A lo largo de su trayectoria también destacó en televisión, obteniendo un premio Emmy en 1990.

En cine, participó en producciones como Superman Returns, donde interpretó a Martha Kent.

En el plano personal, estuvo casada durante 65 años con el director y productor Jeffrey Hayden. Tiene dos hijos y cuatro nietos.

A sus más de 100 años, Eva Marie Saint continúa siendo un símbolo del cine clásico, manteniéndose activa aunque con apariciones más esporádicas. Su última película fue en 2019, reafirmando su legado en la historia del cine.