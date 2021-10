Alec Baldwin pide usar pistolas de plásticos en los sets de grabación

Alec Baldwin rompe el silencio por primera vez desde el fatal accidente en el set de la película “Rust”, en el que la directora de fotografía Halyna Hutchins murió por un disparo que él ejecutó con arma que no debía tener balas letales.

“No estoy autorizado a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso”, dijo el actor, respondiendo a los reporteros, al evocar la muerte de quien llamó “una amiga” y calificando el hecho como algo “horrible”.

Baldwin pidió entonces nuevas medidas en el plató, con armas y balas de plástico, pero recalcó que “no me corresponde a mí decidir”.

“Éramos un equipo muy bien acoplado y luego ocurrió esta horrible tragedia”, afirmó.

El actor llamó al episodio un “caso en tres mil millones … hay accidentes en los sets de vez en cuando, pero ninguno como este”.

“¿Cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esto es Estados Unidos”, señaló. “Y casi todos sin accidentes. Entonces ahora tenemos que entender que cuando las cosas van mal, y son cosas horribles, catastróficas, y que hay que tomar nuevas medidas”, continuó.

“Pistolas de plástico, balas de plástico, no más armas reales en el set”, sugirió.

“Pero, no me corresponde a mí decidir sobre esto. Tienes que entender que no soy un experto en este campo, así que lo que decidan otras personas es la mejor manera de proteger la seguridad del equipo de filmación en el set”.

Sin embargo, Baldwin dijo que estaba a favor y que estaba dispuesto a cooperar para un cambio. (ANSA).