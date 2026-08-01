Emily Santos conquista su tercera medalla de plata y rompe récord nacional

La nadadora panameña Emily Santos Silva conquistó su tercera medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al finalizar en el segundo lugar de la prueba de 200 metros pecho, donde además estableció un nuevo récord nacional con un tiempo de 2:29.19.

Con este resultado, Santos cerró una destacada participación en la competición regional al sumar tres preseas de plata, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes de la delegación panameña. Sus medallas llegaron en las pruebas de 100 metros pecho, 50 metros pecho y 200 metros pecho.

El nuevo récord nacional conseguido en la final de los 200 metros pecho reafirma el crecimiento de la natación panameña y el gran momento deportivo que atraviesa la atleta, quien volvió a subir al podio en una cita internacional de alto nivel.

La actuación de Emily Santos representa un importante aporte para Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde continúa destacando el talento de los atletas nacionales en diferentes disciplinas.