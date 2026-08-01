Fuerte sismo sacude el sur de Italia y provoca daños menores en la zona de Nápoles

Un sismo de magnitud 4.7 estremeció este viernes la región de Campi Flegrei, en el sur de Italia, generando momentos de tensión entre los residentes y causando daños menores en varias zonas cercanas a la ciudad de Nápoles.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en las proximidades de Pozzuoli, una localidad ubicada al oeste de Nápoles, y se produjo a poca profundidad, lo que hizo que fuera percibido con gran intensidad por la población. Tras el temblor, cientos de personas abandonaron sus viviendas y edificios como medida de precaución.

Las autoridades italianas informaron sobre daños leves en algunas estructuras, caída de escombros, interrupciones temporales del servicio eléctrico y afectaciones en el transporte ferroviario y el metro, mientras los equipos de emergencia realizaron inspecciones para verificar el estado de las edificaciones.

También se reportaron algunos heridos de carácter leve, principalmente por la caída de materiales y otros incidentes relacionados con el sismo. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas fatales.

La zona de Campi Flegrei es considerada una de las áreas volcánicas más vigiladas de Europa debido a su constante actividad sísmica y geológica. Especialistas mantienen un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas, mientras las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.