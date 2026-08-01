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Panamá recibe delegaciones internacionales para el inicio del Ejercicio Multinacional Panamax 2026

Published

10 horas atrás

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Panamá comenzó a recibir a los primeros contingentes internacionales que participarán en el Ejercicio Multinacional Panamax 2026, una de las operaciones de cooperación en seguridad más importantes del continente. La iniciativa reunirá a cerca de 1,700 efectivos de aproximadamente 20 países, con el objetivo de fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas a infraestructuras estratégicas, como el Canal de Panamá.

En esta primera fase arribaron alrededor de 500 miembros de fuerzas especiales provenientes de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, quienes llegaron con equipos y material especializado para integrarse a las maniobras. En los próximos días se espera la llegada de delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

El ejercicio contempla simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, además de entrenamientos enfocados en la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y la respuesta conjunta ante amenazas transnacionales y situaciones de emergencia.

Las autoridades destacaron que Panamax 2026 busca fortalecer la cooperación entre las naciones participantes, mejorar la preparación ante escenarios de crisis y reafirmar el compromiso conjunto con la seguridad regional y la protección de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

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