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VSR cobra la vida de 13 niños en Panamá y autoridades piden reforzar cuidados

Published

16 horas atrás

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de 13 niños entre uno y 24 meses de edad a causa de complicaciones relacionadas con el Virus Respiratorio Sincitial (VSR), una infección respiratoria que puede afectar con mayor gravedad a bebés y niños pequeños.

Las autoridades sanitarias explicaron que el VSR es un virus frecuente que puede iniciar con síntomas similares a un resfriado común, como congestión nasal, tos y fiebre. Sin embargo, en menores de dos años puede evolucionar hacia cuadros más severos, como bronquiolitis, neumonía o dificultad para respirar, especialmente en aquellos con factores de riesgo.

Ante la presencia de casos en el país, el Minsa mantiene vigilancia epidemiológica y ha reiterado la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta, entre ellas respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar, fiebre persistente, dificultad para alimentarse y decaimiento.

Especialistas señalan que los bebés prematuros, menores de seis meses y niños con enfermedades previas tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones, por lo que recomiendan acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma preocupante.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades de salud han destacado la importancia de la vacunación contra el VSR durante el embarazo, ya que permite transferir defensas al bebé antes de su nacimiento. También se han impulsado estrategias de protección para recién nacidos que puedan tener mayor riesgo.

El Minsa recordó a los padres y cuidadores mantener medidas básicas como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto de los bebés con personas que presenten síntomas respiratorios y mantener espacios ventilados para reducir la propagación del virus.

Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del Virus Respiratorio Sincitial en Panamá y hacen un llamado a buscar atención médica oportuna ante cualquier señal de alarma en los niños.

 

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