Anuncian cierre temporal en el Puente de Las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que se ha procedido al cierre temporal del Puente de Las Américas, tras registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructuras esta vía.

Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente para verificar las condiciones estructurales del puente. Los resultados serán entregados en horas de la tarde de este martes 7 de abril .

El paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y