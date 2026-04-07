Meduca felxibiliza la jornada escolar por accidente en el Puente de las Américas

El Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa sobre la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, como medida preventiva ante las afectaciones en la movilidad registradas en el Puente de las Américas.

Esta disposición aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo que residen o se trasladan desde Panamá Oeste, priorizando la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.