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Meduca felxibiliza la jornada escolar por accidente en el Puente de las Américas
El Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa sobre la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, como medida preventiva ante las afectaciones en la movilidad registradas en el Puente de las Américas.
Esta disposición aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo que residen o se trasladan desde Panamá Oeste, priorizando la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.
El Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa sobre la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, como medida preventiva ante las afectaciones en la movilidad registradas en el Puente de las Américas.#SomosMeduca pic.twitter.com/tMTcaRW2fy
— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) April 7, 2026
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