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Aprueban crédito adicional a la ATP para obras turísticas y mantenimiento de Atlapa

Published

2 horas atrás

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El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.48-26 que autoriza un crédito adicional suplementario a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) por la suma de seis millones trescientos siete mil seiscientos sesenta y ocho balboas con 80/100 (B/.6,307,668.80), fondos necesarios y sustentados para desarrollar una lista de 10 proyectos de esta entidad.

La incorporación de estos recursos adicionales en el Presupuesto de Funcionamiento e Inversión de la ATP permiten ejecutar compromisos como el Estudios, diseños y construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la vialidad de la Vía Cuango – Santa Isabel en el distrito de Santa Isabel, Provincia de Colon; la Construcción de Facilidades Turísticas sanitarias en Playa Blanca. Comunidad de la Miel, Puerto Obaldía, Comarca Guna Yala.

Adicional, se avaló la compra de materiales para el mantenimiento del Sendero Playa Wizard, Isla Bastimentos, distrito y provincia de Bocas del Toro; el Mantenimiento de las instalaciones y equipos del Centro de Convenciones de Chitré el cual fue otorgado en uso y administración esta autoridad.

Asimismo, se hará frente a pagos a SMG Latin America LLC por compromiso del año 2025; a Alas Global Tour por el compromiso adquirido para reactivación de actividad económica en Bocas del Toro; el Patronado para la Conservación de las Expresiones Dancísticas Tradicionales de la Villa de Los Santos, compromiso por Ley del año 2025.

Se incluye el pago a Manulele Incorporate INC. Por compromiso que beneficio a la comunidad de Bocas del Toro y al Sector Turístico. Hoteles, Restaurantes, Microempresarios, Exposición de imagen de Panamá; Pago pendiente a las Líneas de Cruceros de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 35 del 12 de junio de 2019 y sus modificaciones; y el Mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipos del Centro de Convenciones ATLAPA.

La fuente de financiamiento para la ejecución del presente crédito adicional suplementario será a través de saldo en caja y banco, depositados en la cuenta CUT al 31 de diciembre de 2025 por un monto de B/. 11,972,172.23 y conciliación bancaria al 31 de marzo de 2026 de B/.9,951,926.86.

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