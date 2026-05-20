Récord reglamentario y hazaña ofensiva en la historia mundialista

En La Copa del Mundo 2022, la selección de Irán hizo historia al convertirse en la primera selección en realizar seis sustituciones durante el tiempo reglamentario de un partido mundialista. Esto fue posible gracias al protocolo de la FIFA ante contusiones cerebrales, que autorizó un cambio adicional aparte de los cinco permitidos normalmente.

Este hecho reflejó cómo el fútbol moderno ha incorporado medidas más estrictas de seguridad y bienestar para los jugadores, priorizando la salud por encima de la competencia. Así, más allá del resultado deportivo, Irán quedó registrado en la historia mundialista por protagonizar la primera aplicación de este protocolo en un Mundial.

Otra selección que también ostenta un récord de más partidos consecutivos anotando al menos dos goles en Copas Mundiales es Uruguay, con una racha de 11 encuentros seguidos. Esta marca comenzó con la victoria 4-0 ante Rumania en 1930 y finalizó en la derrota 4-2 frente a Hungría en 1954.

Durante esa racha, la selección uruguaya destacó por su enorme poder ofensivo y protagonizó encuentros históricos, incluyendo la conquista de dos títulos mundiales.