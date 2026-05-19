Ministra Palacios revela que hay casi 5 mil denuncias por maltrato doméstico

La Ministra de la Mujer, Niurka Palacios, reveló que hasta mayo el país registra 10 femicidios y casi 5 mil denuncias por maltrato doméstico, una cifra que refleja un panorama de inseguridad alarmante para las mujeres.

La Ministra insta a las víctimas a denunciar, advirtiendo que el ciclo de agresión rara vez se detiene por voluntad del victimario y suele escalar hacia consecuencias fatales.

Finalmente, se enfatizó el compromiso institucional de brindar acompañamiento legal y psicológico continuo, incluso cuando las víctimas sienten temor de seguir adelante con los procesos judiciales contra sus agresores.