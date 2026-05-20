La histórica remontada de Eusebio para Portugal

Portugal protagonizó una de las remontadas más increíbles en la historia de los Mundiales al vencer 5-3 a Corea del Norte en 1966. El partido parecía completamente controlado por Corea, la gran sorpresa del torneo, que en apenas 25 minutos ya ganaba 3-0 y había silenciado al estadio Goodison Park.

Sin embargo, Portugal reaccionó de la mano de Eusébio, quien se convirtió en la gran figura de la noche. El delantero tomó el control del ataque portugués y firmó una actuación histórica al marcar cuatro goles, incluidos dos de penal, liderando una remontada que quedó grabada para siempre en los Mundiales.

Cuando el partido ya estaba 4-3 a favor de Portugal, apareció José Torres para marcar de cabeza el 5-3 definitivo a diez minutos del final. Aquella victoria llevó a Portugal a su primera semifinal mundialista y terminó de convertir a Eusébio en uno de los grandes héroes de La Copa Mundial 1966, torneo en el que además terminó como máximo goleador.