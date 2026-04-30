Presidente afirma que partida discrecional se maneja con transparencia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó hoy el impacto social que ha tenido el uso de la partida discrecional bajo su administración. Enfatizó que estos fondos son manejados con estricto control, transparencia y responsabilidad, tras un análisis de cada uno de los casos en los que ha sido necesario —y muchas veces urgente— tender la mano del Gobierno Nacional a panameños humildes.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves —que tuvo lugar desde el área de construcción del nuevo Hospital del Niño, en la Avenida Balboa, donde también realizó un recorrido de inspección, el presidente Mulino explicó que el Gobierno Nacional recibe diariamente múltiples solicitudes de ayuda. Detalló que muchas de ellas corresponden a urgencias médicas de alta complejidad que solo pueden tratarse en el extranjero, resultando en costos sumamente altos para familias que no pueden afrontar esos gastos.

Resaltó que la asistencia se canaliza desde el Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría Social. Allí se gestionan solicitudes para cirugías cardíacas pediátricas, trasplantes hepáticos y otros procedimientos complejos, además de ayudas para que los familiares acompañen a sus hijos, en ocasiones niños de meses de nacidos. También mencionó casos de adultos cuya situación económica les impide acceder a estas intervenciones y requieren una respuesta inmediata, pues se trata de situaciones de vida o muerte.

El presidente Mulino detalló que han sido beneficiados cientos de pacientes. Entre ellos, 20 por cirugías cardíacas pediátricas, 17 trasplantes en infantes y 99 prótesis; se ha ayudado a 320 familias con elementos auxiliares, como camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas. Igualmente, se han beneficiado 662 familias con enseres domésticos, 88 con consumibles médicos y 97 familias con cobertura de gastos funerarios.

“Estas acciones se hacen con los gastos discrecionales que son la ayuda más eficiente para quien está en una necesidad. Agradezco mucho el trabajo de la Secretaría Social, a la responsabilidad del cumplimiento de parámetros con estricto control. No hay palancas ni amigos. Hay datos objetivos y realidades urgentes por atender. Eso es lo que hacemos y lo seguiremos haciendo, con racionalidad, transparencia y con empatía a quien realmente lo necesite”, subrayó.

El mandatario añadió que los fondos también se han destinado a emergencias por catástrofes naturales, donde el Estado debe actuar de forma inmediata. Asimismo, explicó que con la partida discrecional se ha avanzado con las reparaciones del Palacio de Las Garzas. Estos trabajos son necesarios porque se trata de un vetusto edificio que presenta deterioro como filtraciones de agua, principalmente durante las lluvias torrenciales como las ocurridas recientemente.

Por otra parte, el presidente Mulino aprovechó la cobertura mediática para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los ciudadanos con motivo de la celebración, este viernes 1 de mayo, del Día del Trabajador. Reiteró que el Gobierno Nacional realiza todos los esfuerzos para impulsar la generación de empleos. “El trabajo es sinónimo de desarrollo: por ello, mi gobierno está empeñado día a día en brindar la mayor cantidad de empleos posible dentro del sector privado, para que se desarrolle la economía y cada uno tenga un buen salario”, acotó.