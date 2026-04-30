El 4 de mayo inician sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que convocará a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, del 4 de mayo al 4 de junio, para discutir —como tema exclusivo— la Ley de Sustancia Económica, con el objetivo de lograr la exclusión de Panamá de la última lista europea en la que aún permanece.

“Estoy mandando la carta al presidente de la Asamblea [Jorge Herrera] convocando… He conversado con dos bancadas y la próxima semana hablaré con las bancadas Panameñista y de Cambió Democrático para la docencia necesaria por una ley que es muy técnica, para que se nutran de esa información y se logre una discusión de altura, sobre un tema que no es un capricho, es una necesidad del país”, explicó Mulino.

Esta discusión, resaltó el presidente, permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la mencionada lista. Durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas.

Ley de etanol fue sacada de contexto

Al ser consultado sobre la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la ley del uso de etanol en combustibles, el presidente descartó que el Ejecutivo tenga la intención de retomar una ley existente de obligatoriedad del uso de etanol.

Sostuvo que el tema le preocupa porque fue sacado del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la especulación y la maledicencia, convirtiéndolo en un debate lejos de la idea por la cual fue presentado.

“Conversé, porque lo que se quería era llevar un debate totalmente ajeno, y buscar confrontaciones. Ya se verá, es un tema de la Asamblea y lo verán más adelante si es propicio”, respondió.

Sin duda, destacó que conlleva un perjuicio por la enorme cantidad de empleo que se dejan de crear para esta industria, y las inversiones multimillonarias que se hubieran tenido que hacer, dando nuevas opciones a los sembradores de este producto de cultivar la variedad de caña especializada.

Ley que crearía aumento a impuesto de contenedores no sale del Ejecutivo

Durante la conferencia, Mulino respondió a una pregunta sobre el proyecto de ley 491, que se discute en la Asamblea y propone aumentar el impuesto a los contenedores para financiar el incremento a los jubilados. El mandatario aclaró que dicha propuesta no es una iniciativa del Ejecutivo.

“Apareció sin ningún tipo de consulta previa, ni conmigo ni con el ministro del MEF ni con la Autoridad Marítima de Panamá. La Asamblea tendrá que decidir —y yo también— si avanza y se aprueba cuando llegue el momento, de sancionar o vetar”, recalcó.

Añadió que no adelantará juicios sobre el tema; no obstante, dijo que ha sabido de la preocupación de la Cámara Marítima y de otros grupos.