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Bomberos controlan incendio en almacén de David

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3 horas atrás

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Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos controlan un incendio registrado en un almacén ubicado en la calle 4.ª de David, provincia de Chiriquí.

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