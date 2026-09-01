Panamá conquista Smoke Arena tras una definición de alta exigencia entre pitmasters

La presión del fuego, las condiciones climáticas y el alto nivel técnico marcaron una jornada en la que los 16 mejores pitmasters de Panamá y Costa Rica se enfrentaron en un formato de eliminación directa que llevó al límite la precisión, técnica y dominio del fuego de cada competidor, en una batalla que terminó con Panamá como vencedor de Smoke Arena Batalla de Naciones.

El torneo se desarrolló bajo un sistema de eliminación directa, en el que cada ronda representó un nuevo desafío y dejó a los competidores sin margen para el error. La variación de las condiciones climáticas obligó a los participantes a realizar ajustes en sus métodos de cocción, administrar con precisión las temperaturas y los tiempos, y sacar el máximo provecho de sus conocimientos sobre el fuego, convirtiendo cada enfrentamiento en una prueba de técnica, experiencia y capacidad de respuesta.

En la definición del Grand Champion – Smoke Arena Boston Butt Edition 2026, Miguel Agüero, representante del equipo de Costa Rica, se quedó con el título tras librar una reñida batalla frente al panameño Mario Reyes. Mientras que en el Clash of Legend, el triunfo fue para Boris Moreno, del equipo panameño, quien protagonizó un férreo enfrentamiento contra Aaron Laurent, capitán del equipo de Costa Rica. Con estas llaves ya cerradas y gracias a los puntos obtenidos por el equipo panameño durante las distintas rondas de la competencia, Panamá se adjudicó el título de Smoke Arena Batalla de Naciones, al imponerse en la clasificación general frente al combinado costarricense.

La competencia contó con jueces panameños y costarricenses, quienes fueron los encargados de evaluar cada preparación y determinar a los ganadores de las distintas rondas de eliminación. Para ello, valoraron aspectos como la apariencia, textura y sabor, además de la ejecución integral de cada propuesta. Los resultados fueron procesados mediante un sistema digital de tabulación diseñado para garantizar la trazabilidad y objetividad de cada calificación, bajo la supervisión de la Asociación de Asadores de Panamá (AAP). El mecanismo permitió consolidar los resultados de cada enfrentamiento y establecer, a partir de los puntos acumulados durante la competencia, al ganador de la Batalla de Naciones.

“El resultado de Smoke Arena refleja mucho más que una victoria puntual. Lo que vimos fue una competencia en la que cada pitmaster tuvo que demostrar capacidad técnica, lectura del fuego, consistencia y adaptación ante las condiciones climáticas que no siempre estuvieron a su favor. El formato de eliminación directa no permitió margen para corregir errores en rondas posteriores: cada preparación tenía consecuencias directas sobre el resultado. Que Panamá haya logrado quedarse con la Batalla de Naciones a partir de los puntos acumulados demuestra la capacidad de sus competidores para mantener un desempeño sólido durante toda la competencia y responder bajo presión”, afirmó Jabbid Campo, miembro del comité organizador de Smoke Arena.

“Esta edición también confirma que el barbecue competitivo en Panamá y Costa Rica está entrando en una etapa de mayor exigencia. La participación de jueces de ambos países, el sistema digital de tabulación y los criterios técnicos aplicados en cada ronda permitieron construir una competencia con reglas claras, trazabilidad y objetividad en los resultados. Para nosotros, el verdadero valor de Smoke Arena está en generar ese intercambio entre exponentes, elevar el nivel competitivo y demostrar que el BBQ puede desarrollarse bajo estándares de evaluación cada vez más rigurosos dentro de la región”, señaló Campo.

El resultado de esta edición deja a Smoke Arena como un punto de encuentro para el desarrollo del barbecue competitivo en la región y abre una nueva etapa para una disciplina que combina gastronomía, técnica y conocimiento especializado.