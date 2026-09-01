Primera Dama y Miviot entregan nueva vivienda a madre con dos hijas con parálisis

Una vivienda, con un diseño innovador y tres recámaras, fue entregada este martes a la familia de Raquel Dumasa, en el corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte, una zona cercana al lago Alajuela.

La obra es una gestión de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, a través del proyecto Espacios que Abrazan, así como del apoyo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y organizaciones privadas y comercios, que donaron para la construcción. El Miviot donó los materiales de construcción.

Jaclyn Cordoze y Marina López, directora y coordinadora de Espacios que Abrazan, respectivamente, indicaron que la joven Raquel, de 32 años y madre de cinco menores de edad, fue captada cuando el equipo del programa Lluvia de Felicidad, que instala sistemas para la captación, filtración y potabilización de agua de lluvia en comunidades apartadas, recorría el sector de Llano Bonito en Caimitillo.

Raquel vivía en una casa permanente sin las condiciones necesarias para sus cinco hijos, sobre todo la mayor, Lucía, de 14 años y Luisa, de 11 años, quienes padecen de parálisis cerebral y por su condición de salud están encamadas.

La primera dama explicó que conoció el caso de Raquel hace tiempo atrás cuando iban a entregar un sistema de agua en Caimitillo y visitó a la familia, lo que calificó como un “momento muy duro y difícil”. “Había muchas necesidades, perdón que me emocione. Este caso me llegó al corazón”, relató Cohen de Mulino, acongojada.

Para subsistir, la beneficiaria se dedica a tejer pulseras, tipo chaquiras, de la etnia emberá, que vende en las ferias o en zonas cercanas. “Eso me ayuda a comprar alimentos y los pañales de las pequeñas”, puntualizó.

La construcción ha contado con mucho apoyo. Las hijas de la primera dama y el presidente de la República, José Raúl Mulino, Monique Alexandra y Alexandra Victoria, estuvieron activamente involucradas para transformar la vida de esta humilde familia de origen emberá.

En un evento protocolar, que incluyó la entrega de certificados y máquinas de coser de otros programas gubernamentales, Raquel agradeció a la primera dama y al grupo de apoyo, resaltando que este tipo de obras en las comunidades llena los corazones de muchas familias.

En su discurso, el ministro Jaime A. Jované C. dirigió un mensaje a Raquel: “la primera dama ha visto y sentido la necesidad de su familia; y junto al Miviot y la Asociación Pro Obras de Beneficencia trabajamos para responder a ellas, entregando una vivienda que protege a sus seres queridos”.

La primera dama agregó que su equipo se quedó en el sector para transformar ese hogar que le impactó y “hoy es uno de esos días que me recuerda por qué vale la pena todo lo que hacemos”.

“Hoy quiero agradecer a Monique, a Alexandra y a mi otra hija Katerina; gracias por estar pendiente de esto, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible”, enfatizó.

El Gobierno Nacional busca una transformación global de la comunidad en Caimitillo con programas de costura e incorporar belleza, para empoderar a las mujeres y hacer las familias autosuficientes.