Panamá integra selecto programa internacional de liderazgo en patrimonio cultural de Yale

Panamá será uno de los dos países de América Latina seleccionados para participar en el Foro de Directores de Yale (Yale Directors Forum) , un programa internacional de liderazgo en patrimonio cultural impulsado por el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural (IPCH) de la Universidad de Yale. La representación panameña estará a cargo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico de Panamá.

González forma parte del grupo internacional de 12 especialistas seleccionados de nueve países de África, América Latina y el Caribe, quienes participarán en un programa de intercambio, formación y colaboración orientado a fortalecer la gestión de instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural.

El Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural (IPCH), establecido por la Universidad de Yale en 2011, es una plataforma académica y de investigación dedicada a impulsar la conservación del patrimonio cultural mediante la integración del arte, la ciencia y la colaboración entre especialistas e instituciones de distintas regiones del mundo.

El Foro de Directores de Yale reúne a líderes culturales que trabajan en la protección del patrimonio material e inmaterial, incluyendo colecciones históricas, archivos, fotografías, obras de arte y expresiones culturales vivas como la gastronomía, la música y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

La nueva selección incluye representantes de museos, centros culturales, archivos y proyectos comunitarios de Nigeria, Ghana, Kenia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Togo, Jamaica, Brasil y Panamá, fortaleciendo una red internacional de cooperación entre profesionales comprometidos con la conservación y difusión de la memoria cultural.

Para Ana Elizabeth González, esta designación representa un reconocimiento al trabajo que desarrolla el Museo del Canal en la promoción del patrimonio histórico de Panamá.

“Esta oportunidad no solo representa un reconocimiento personal, sino también al trabajo colectivo del Museo del Canal. En los últimos años hemos impulsado nuevas narrativas, ampliado el acceso al patrimonio y fortalecido al museo como un espacio de memoria, investigación y diálogo público. Ser parte de esta red internacional nos permitirá seguir aprendiendo, generando alianzas y fortaleciendo capacidades para el futuro de la institución y del sector cultural panameño”, expresó.

A través de encuentros, talleres e intercambios con docentes y especialistas de Yale, los participantes fortalecerán sus conocimientos en liderazgo cultural, conservación y gestión institucional, además de ampliar redes de colaboración internacional.

Desde su creación, el programa ha reunido a 16 especialistas, capacitado a más de 80 profesionales y apoyado el establecimiento de ocho centros de conservación en África, consolidándose como un espacio de intercambio para el fortalecimiento del patrimonio cultural a nivel global.