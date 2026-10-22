Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

Jacob Misiorowski intentará superar a los bateadores con su famosa bola rápida en el escenario más importante del béisbol, dando inicio a una Serie Mundial de perfil inédito entre dos equipos que, pase lo que pase, coronarán a un nuevo campeón.

El viernes por la noche, Jacob Misiorowski subirá al montículo por los Milwaukee Brewers para realizar el primer lanzamiento de la serie al mejor de siete partidos contra los Tampa Bay Rays. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos que, pese a contar con presupuestos modestos, han logrado eliminar a rivales de mayor renombre gracias a un estilo de juego clásico, basado en el avance constante entre bases.

«¡Con todos ustedes, Forrest Gump!», bromeó el mánager de los Brewers, Pat Murphy, el jueves, al presentar a su as ante los medios de comunicación.

«Todavía soy nuevo en esto y no tengo ni idea de qué demonios está pasando», comentó Misiorowski poco después.

Pocos habrían pronosticado este emparejamiento cuando comenzó la temporada el 25 de marzo. Esta Serie Mundial —la primera en contar con un sistema automatizado de arbitraje— es también la primera desde 1980 que enfrenta a dos equipos en busca de su primer título. Además, podría ser la primera en la que se registre un lanzamiento a 104 millas por hora (gracias a Misiorowski) y la primera que se dispute íntegramente en un estadio techado.

«Me entusiasma ver a dos grandes equipos que juegan de una manera algo distinta a como se ha venido jugando en la última década, más o menos», señaló el mánager de los Rays, Kevin Cash.

Milwaukee regresa a la Serie Mundial tras una ausencia de 44 años; una cifra significativa, dado que ese era el número que lucía en su uniforme Hank Aaron, el jugador de béisbol más emblemático de la ciudad. Aaron se convirtió en una estrella con los Milwaukee Braves en la década de 1950 y cerró su carrera con los Brewers —equipo surgido tras la expansión de la liga— en los años 70.

Ambos equipos se quedaron a las puertas del título en sus anteriores apariciones en la Serie Mundial: los Brewers perdieron ante St. Louis en 1982, mientras que los Rays cayeron frente a Philadelphia en 2008 y ante los Los Angeles Dodgers en 2020. No se veía un duelo entre dos equipos que buscan su primer campeonato desde que los Phillies derrotaron a Kansas City en 1980. La vez anterior fue en 1920.