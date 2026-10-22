Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee regres a la Serie Mundial tras 44 largos años

DEPORTES INTERNACIONALES

Los Yankees prolongan su sequía de títulos a 17 años

DEPORTES INTERNACIONALES

Los Yankees confiarán en Gerrit Cole para el primer partido de la Serie Divisional

DEPORTES INTERNACIONALES

Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

Published

6 horas atrás

on

Jacob Misiorowski intentará superar a los bateadores con su famosa bola rápida en el escenario más importante del béisbol, dando inicio a una Serie Mundial de perfil inédito entre dos equipos que, pase lo que pase, coronarán a un nuevo campeón.

El viernes por la noche, Jacob Misiorowski subirá al montículo por los Milwaukee Brewers para realizar el primer lanzamiento de la serie al mejor de siete partidos contra los Tampa Bay Rays. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos que, pese a contar con presupuestos modestos, han logrado eliminar a rivales de mayor renombre gracias a un estilo de juego clásico, basado en el avance constante entre bases.

«¡Con todos ustedes, Forrest Gump!», bromeó el mánager de los Brewers, Pat Murphy, el jueves, al presentar a su as ante los medios de comunicación.

«Todavía soy nuevo en esto y no tengo ni idea de qué demonios está pasando», comentó Misiorowski poco después.

Pocos habrían pronosticado este emparejamiento cuando comenzó la temporada el 25 de marzo. Esta Serie Mundial —la primera en contar con un sistema automatizado de arbitraje— es también la primera desde 1980 que enfrenta a dos equipos en busca de su primer título. Además, podría ser la primera en la que se registre un lanzamiento a 104 millas por hora (gracias a Misiorowski) y la primera que se dispute íntegramente en un estadio techado.

«Me entusiasma ver a dos grandes equipos que juegan de una manera algo distinta a como se ha venido jugando en la última década, más o menos», señaló el mánager de los Rays, Kevin Cash.

Milwaukee regresa a la Serie Mundial tras una ausencia de 44 años; una cifra significativa, dado que ese era el número que lucía en su uniforme Hank Aaron, el jugador de béisbol más emblemático de la ciudad. Aaron se convirtió en una estrella con los Milwaukee Braves en la década de 1950 y cerró su carrera con los Brewers —equipo surgido tras la expansión de la liga— en los años 70.

Ambos equipos se quedaron a las puertas del título en sus anteriores apariciones en la Serie Mundial: los Brewers perdieron ante St. Louis en 1982, mientras que los Rays cayeron frente a Philadelphia en 2008 y ante los Los Angeles Dodgers en 2020. No se veía un duelo entre dos equipos que buscan su primer campeonato desde que los Phillies derrotaron a Kansas City en 1980. La vez anterior fue en 1920.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

AJÍ4 horas atrás

Carne salteada con vegetales y salsa de ostión

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Maluma confesó que sufrió un trastorno alimenticio por la presión de las campañas de moda

El cantante colombiano Maluma habló abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado con su salud mental y su imagen física....
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Foro Económico Mundial pone a Panamá como el próximo ‘hub’ multienergético y logístico de la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró hoy en el Palacio de Las Garzas la Reunión Estratégica País...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Cierran temporalmente carretera Las Tablas-La Miel-Tonosí por deslizamientos

El Ministerio de Obras Públicas ha decretado el cierre temporal de una vía clave en la provincia de Los Santos tras registrarse peligrosos deslizamientos de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Meduca evalúa cómo culminará el año escolar 2026 en Los Santos

Las autoridades educativas de la provincia de Los Santos sostuvieron un encuentro estratégico con supervisores y directores escolares para analizar las condiciones reales...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un vehículo en Calidonia

Dos hombres fueron asesinados a tiros dentro dentro de un vehículo en el área de Calidonia, en un hecho que...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Misiles rusos golpean Kiev mientras Moscú afirma haber derribado más de 800 drones

Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos durante una ofensiva nocturna que se prolongó durante horas; por su parte, el ejército...
DEPORTES INTERNACIONALES6 horas atrás

Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

Jacob Misiorowski intentará superar a los bateadores con su famosa bola rápida en el escenario más importante del béisbol, dando...
ENTRETENIMIENTO6 horas atrás

American Film Institute premiará a Tom Cruise por su trayectoria

Tom Cruise será homenajeado con un premio a la trayectoria otorgado por el American Film Institute (AFI), según anunció el...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Minsa confirma el fallecimiento de la segunda víctima del sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves sobre el fallecimiento de la señora Regina Miranda, de 60 años de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!