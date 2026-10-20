Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarayas de Tampa Bay disputarán una Serie Mundial, la cual coronará a un campeón inédito y, muy probablemente, se convertirá en la primera definición por el título en la historia del béisbol que se dispute íntegramente en recintos cerrados.

Este enfrentamiento, al mejor de siete partidos, entre dos equipos de nóminas modestas que lograron alzarse con el banderín de sus respectivas ligas, comienza el viernes por la noche en Milwaukee. Será la primera Serie Mundial entre dos equipos que nunca han ganado un título desde que los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals en 1980, y apenas la segunda desde 1910.

Una de las ciudades es conocida por la comedia televisiva «Laverne & Shirley», por ser la cuna de las motocicletas Harley-Davidson, por sus aficionados —apodados «cheeseheads»— y por sus cervecerías, entre las que destacan Miller, Pabst y Schlitz. La otra es un destino vacacional caracterizado por su clima cálido, sus playas y sus museos de arte.

«Son equipos sumamente atléticos, al igual que nosotros. Me entusiasma ver a dos grandes conjuntos que practican un estilo de juego algo distinto al que se ha visto, quizás, durante la última década», comentó Kevin Cash, mánager de los Rays, tras la victoria de su equipo ante Cleveland en seis partidos, la cual les valió el banderín de la Liga Americana. «Vamos a aprovechar nuestra velocidad. Tocaremos la bola cuando la situación lo requiera. Buscaremos los enfrentamientos que más nos convengan y, les aseguro, ellos harán exactamente lo mismo».