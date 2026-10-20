Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee regres a la Serie Mundial tras 44 largos años

DEPORTES INTERNACIONALES

Los Yankees prolongan su sequía de títulos a 17 años

DEPORTES INTERNACIONALES

Los Yankees confiarán en Gerrit Cole para el primer partido de la Serie Divisional

DEPORTES INTERNACIONALES

Ligas europeas piden una reforma total de la FIFA

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Published

21 horas atrás

on

Los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarayas de Tampa Bay disputarán una Serie Mundial, la cual coronará a un campeón inédito y, muy probablemente, se convertirá en la primera definición por el título en la historia del béisbol que se dispute íntegramente en recintos cerrados.

Este enfrentamiento, al mejor de siete partidos, entre dos equipos de nóminas modestas que lograron alzarse con el banderín de sus respectivas ligas, comienza el viernes por la noche en Milwaukee. Será la primera Serie Mundial entre dos equipos que nunca han ganado un título desde que los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals en 1980, y apenas la segunda desde 1910.

Una de las ciudades es conocida por la comedia televisiva «Laverne & Shirley», por ser la cuna de las motocicletas Harley-Davidson, por sus aficionados —apodados «cheeseheads»— y por sus cervecerías, entre las que destacan Miller, Pabst y Schlitz. La otra es un destino vacacional caracterizado por su clima cálido, sus playas y sus museos de arte.

«Son equipos sumamente atléticos, al igual que nosotros. Me entusiasma ver a dos grandes conjuntos que practican un estilo de juego algo distinto al que se ha visto, quizás, durante la última década», comentó Kevin Cash, mánager de los Rays, tras la victoria de su equipo ante Cleveland en seis partidos, la cual les valió el banderín de la Liga Americana. «Vamos a aprovechar nuestra velocidad. Tocaremos la bola cuando la situación lo requiera. Buscaremos los enfrentamientos que más nos convengan y, les aseguro, ellos harán exactamente lo mismo».

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO16 horas atrás

Jay-Z podría protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 tras elegirse a sí mismo

El rapero y empresario Jay-Z estaría considerando asumir un nuevo papel en el Super Bowl LXI: convertirse en el artista...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Multinacional sueca SKF confirma la instalación en Panamá de su nuevo centro de distribución

La multinacional sueca SKF, líder global en ingeniería de rodamientos especializados, anunció que establecerá en Panamá su centro de distribución...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

IMA lleva ayuda humanitaria a comunidades afectadas en Herrera

El Instituto de Mercadeo Agropecuario llevó a cabo una misión de ayuda humanitaria en las zonas elevadas del distrito de Los Pozos, en la...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Panamá alberga el Foro Ministerial sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe

El décimo octavo Foro Ministerial de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá y organizado por el PNUD y la...
NOTICIAS NACIONALES18 horas atrás

Autoridades de Santa Fe suspenden los desfiles patrios

La alcaldía de Santa Fe, ubicada en la provincia de Veraguas, ha tomado la determinación de cancelar los desfiles patrios y...
NOTICIAS NACIONALES18 horas atrás

Anuncian Teletón extraordinario para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto

Bajo el lema «Un país, una sola meta», representantes de la Teletón 20-30 y autoridades gubernamentales anunciaron la realización de...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Experto japonés destaca respuesta del Gobierno ante el sismo

La agilidad con la que el Gobierno de Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, evaluó en corto...
Recomendaciones culturales20 horas atrás

Anuncian los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026

Cinco obras literarias fueron seleccionadas como ganadoras del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026, en sus categorías de cuento,...
NOTICIAS INTERNACIONALES20 horas atrás

Toques de queda mantiene en calma la capital francesa

París volvió a la calma el martes luego que las autoridades impusieron un toque de queda para sofocar los peores...
DEPORTES INTERNACIONALES21 horas atrás

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarayas de Tampa Bay disputarán una Serie Mundial, la cual coronará a un campeón...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!