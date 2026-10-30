DEPORTES INTERNACIONALES
Curazao presenta su lista de convocados para enfrentar a Panamá
El entrenador neerlandés Dick Advocaat dio a conocer la lista de 23 jugadores de Curazao para el enfrentamiento contra Panamá, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
En juego están una plaza en la «Final Four» y un boleto para la Copa Oro. Deveron Fonville y Godfried Roemeratoe regresan a la convocatoria, mientras que Jürgen Locadia no estará disponible para esta ventana internacional.
📋🇨🇼 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗜𝗦 𝗦𝗘𝗧
Dick Advocaat has called up 23 players for Curaçao’s CONCACAF Nations League quarter-final clash with Panama.
A place in the Final Four and a Gold Cup ticket are at stake. Deveron Fonville and Godfried Roemeratoe return to the squad, while Jürgen Locadia is unavailable for this international window.
🏠 12-11 | 🇨🇼🇵🇦
✈️ 15-11 | 🇵🇦🇨🇼
Let’s get behind our team!
#TheBlueWave #Curaçao
— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) October 30, 2026