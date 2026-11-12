Stephen Curry sufre un desgarro y estará por menos dos semanas

Stephen Curry ha estado desplegando un nivel de juego excepcional a sus 38 años, al comienzo de su decimoctava temporada en la NBA.

Ahora, deberá emprender nuevamente el proceso de recuperación tras una lesión.

La estrella de los Golden State Warriors estará fuera de las canchas al menos dos semanas debido a un desgarro en un músculo oblicuo; un contratiempo frustrante para el líder histórico de la NBA en triples anotados, quien se perfilaba para completar otra temporada memorable.

Los Warriors anunciaron el jueves que Curry será reevaluado dentro de dos semanas para valorar la evolución de este desgarro abdominal. Una resonancia magnética confirmó la lesión, la cual, en ocasiones, requiere más de dos semanas para sanar por completo. El entrenador Steve Kerr calificó el nivel de preocupación como “alto”.

Recientemente, Curry logró anotar 30 puntos o más en cuatro de sus últimos cinco partidos, incluida una actuación de 41 puntos contra Orlando el pasado sábado. Con ello, igualó a Oscar Robertson en el octavo puesto de la lista histórica, sumando 77 partidos con al menos 40 puntos; además, Curry ostenta el récord de la NBA con 16 encuentros de este tipo tras haber cumplido los 35 años.