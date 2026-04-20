Cantante » D4vd» enfrenta graves cargos en Los Ángeles

El intérprete D4vd se encuentra involucrado en un caso judicial muy publicitado tras ser acusado por las autoridades de Los Ángeles en relación a la muerte de una joven.

De acuerdo con la fiscalía, el chico conocido legalmente como David Burke enfrenta diversos cargos, incluyendo homicidio en primer grado, así como otros delitos relacionados con el incidente.

Investigación marcada por un descubrimiento sorprendente

El caso se volvió más serio después de que el cadáver de la menor, que había sido reportada como desaparecida meses antes, fue hallado dentro de un automóvil en un estado avanzado de descomposición. Este hallazgo ocurrió en septiembre, lo que llevó a una investigación que resultó en la captura del cantante en Hollywood.

Posibles sanciones y proceso judicial

Las acusaciones incluyen factores agravantes que podrían resultar en penas severas. No obstante, las autoridades aún no han aclarado cuál será la petición formal de condena en este asunto.

La defensa afirma su inocencia

Por otro lado, el equipo legal del artista ha rechazado las acusaciones y sostiene que las evidencias demostrarán que no tuvo participación en la muerte de la joven. El caso sigue avanzando mientras continúa el proceso legal.