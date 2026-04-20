El actor que dará vida a Michael Jackson llega con una historia familiar poco común

Con el estreno de la ansiada película sobre Michael Jackson a la vuelta de la esquina, la atención no solo se centra en la producción, sino también en la persona que llevará a cabo el papel, Jaafar Jackson, su sobrino.

Más allá del lazo familiar, lo que empieza a captar la atención es la compleja historia familiar que envuelve al joven artista, marcada por situaciones que parecen sacadas de un relato ficticio.

Un origen que cruza fronteras y decisiones difíciles

La historia se remonta a los años de juventud de su mamá, Alejandra, quien tuvo a sus primeros hijos con Randy Jackson, el hermano del «Rey del Pop». Después de una relación complicada y varios eventos personales, ella se mudó a Colombia antes de regresar a Estados Unidos con sus hijos.

Un lazo inesperado dentro de la familia Jackson

Con el paso del tiempo, su vida se volvió a entrelazar con otro integrante de la familia, Jermaine Jackson, con quien comenzó una relación que culminó en matrimonio. De esa unión nació Jaafar, formando una narrativa familiar poco convencional, incluso para una de las familias más célebres de la música.

De un legado musical a la pantalla grande

En la actualidad, Jaafar Jackson se alista para dar vida a su tío en el cine, en un proyecto que genera grandes expectativas entre los admiradores del artista. Su cercanía familiar y su formación artística lo posicionan de manera única para asumir este rol.

Expectativa por el lanzamiento

Aunque aún falta por ver cómo será recibida la película, el interés del público continúa en aumento, no solo por la figura de Michael Jackson, sino también por la historia personal de quien lo representará.