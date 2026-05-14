Gobierno entrega el Anillo Hidráulico Norte que beneficia 200 mil personas

Las familias en Panamá Norte han logrado por fin el acceso total e ininterrumpido a la red de agua potable, gracias a la entrada en operación del Anillo Hidráulico Norte, cuyos últimos componentes han sido entregados este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Esta obra, entregada gracias al esfuerzo de todos los panameños, consiste en las actuaciones de Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, que garantizan el almacenamiento, conducción y distribución de agua potable para una población de 7,500 personas.

Con esto, el anillo hidráulico norte queda completo con 12 actuaciones en total, llevando agua a más de 200 mil habitantes que por décadas sufrieron limitaciones en el servicio. Todo logrado con el trabajo conjunto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

El Anillo Hidráulico Norte ya es una realidad. Esta obra pone fin a décadas de espera y dependencia de camiones cisterna para miles de familias en Panamá Norte. El Pdte. @JoseRaulMulino inauguró hoy este proyecto, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando con… pic.twitter.com/loQdJCIvh9 — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) May 14, 2026

Para concretar este logro, el presidente acompañó a cientos de pobladores de Guarumal, Caimitillo, para develar la placa de un nuevo tanque de almacenamiento para la comunidad, que lleva el nombre de Emilia Sáez (Q.E.P.D.), activista comunitaria que durante años luchó por lograr agua para el área.

“Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando, un país que acumule y distribuya eficientemente el agua, un recurso abundante que debe llegar a cada hogar panameño, todos los días de Dios”, destacó Mulino ante la población beneficiada.

Se trata de una conquista de la comunidad que fue celebrada por el señor James Bethancourt, viudo de la señora Emilia, quien agradeció al presidente Mulino por haberlo hecho realidad, y al director del IDAAN, Antonio Tercero, por haber estado siempre a disposición de la población, desde los tiempos en que tenía las riendas del Conades.

Con gran emoción, Bethancourt recalcó que esta obra mantiene vivo el legado de su esposa. “Cada gota de agua que llegue a esta comunidad será también un reflejo de su amor, de su entrega y de su compromiso con la comunidad”, comentó. “¡Gracias por honrar la memoria de mi querida esposa!”, agregó.

El acto de entrega contó también con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orllac; el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi; el director del IDAAN, Antonio Tercero González; y el secretario ejecutivo delegado del Conades, Pedro Guerra.

Durante la actividad, el ministro Orillac, quien fue designado por el presidente como coordinador del Plan Nacional de Optimización del Agua Potable en el país, destacó que detrás de cada componente de este proyecto “hay planificación, inversión y trabajo técnico, pero también hay una visión clara de país: avanzar hacia un sistema más eficiente, más equitativo y cercano a las necesidades de la gente».

Actuación de Guarumal

Se culminó con el 100% de la red de distribución instalada (5.1 kilómetros de tubería) en Guarumal, así como también el 100% de la línea de impulsión desde la estación de bombeo de Caimitillo (700 metros de tubería).

Adicional, se rehabilitó la estación de bombeo de Caimitillo, reemplazando tanto los equipos electromecánicos como los sistemas de control con tecnología de punta.

Se reemplazaron dos tanques inoperativos de 10 mil y 15 mil galones por dos tanques de 30 mil galones cada uno, aumentando la capacidad de almacenamiento y eficiencia del sistema de acueducto de esta comunidad. Esta actuación beneficia alrededor de 5,100 personas.

Actuación de Mocambo Arriba

Se culminó con el 100% de la red de distribución instalada (3.8 kilómetros de tubería) en Mocambo Arriba. Se instaló un tanque de acero vitrificado de 115,000 galones para almacenar el agua potable destinada a esta comunidad. Esta actuación beneficia a más de 1,400 personas.

Esta actuación está conectada directamente con Cerro Peñón, a través de una tubería de impulsión de agua de 4 pulgadas y de 1.3 kilómetros de largo. Cerro Peñón, a su vez, está conectada la estación de bombeo de agua potable de La Cabima. Tanto el acueducto de Cerro Peñón como la estación de La Cabima fueron inaugurados y traspasados al IDAAN el 01 de noviembre de 2024.

Actuación de Villa Cárdenas

Se culminó con el 100% de la red de distribución instalada (5.4 kilómetros de tubería). Se instaló un tanque de acero vitrificado de 115,000 galones para almacenar el agua potable destinada a esta comunidad.

Se construyó una estación de bombeo exclusivamente para Villa Cárdenas, incluyendo la alimentación eléctrica a través de un circuito trifásico dedicado solamente para esta estación. Esta línea está conectada a un punto en Kuna Nega, con un cruce aéreo sobre el Corredor Norte. Esta actuación beneficia a más de 1,400 personas.

Estas actuaciones representan un avance significativo en materia de infraestructura hídrica y responden al compromiso del Gobierno Nacional de llevar soluciones concretas a las comunidades, mediante sistemas modernos, eficientes y con capacidad para atender el crecimiento poblacional de la zona.