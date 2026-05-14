La nueva codificación postal facilitará la localización de direcciones

Omar Torres, director de Correos y Telégrafos de Panamá, explicó de qué trata el lanzamiento del nuevo sistema nacional de códigos postales, una herramienta digital que asigna una ubicación geográfica precisa a cada hogar del país.

Este avance tecnológico no solo busca integrar al país en los estándares globales de mensajería, sino que también fortalece la eficiencia del comercio electrónico y los servicios de seguridad al facilitar la logística de entrega de última milla.