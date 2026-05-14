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Argentina quiere hacer historia y Croacia mantener su protagonismo

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8 horas atrás

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Argentina buscará convertirse en la tercera selección en conquistar títulos consecutivos en la Copa Mundial de la FIFA, una hazaña lograda anteriormente únicamente por Italia entre 1934 y 1938, y por Brasil entre 1958 y 1962.

Por su parte, Australia aseguró su clasificación a su séptima Copa Mundial de la FIFA y la sexta de manera consecutiva. Sus mejores actuaciones se registraron en 2006 y 2022, torneos en los que alcanzó los octavos de final y fue eliminado por el seleccionado que posteriormente terminó consagrándose campeón del mundo.

Mientras tanto, Croacia disputará su séptima participación mundialista desde su afiliación a la FIFA y ha logrado ubicarse entre los tres mejores equipos del torneo en la mitad de sus apariciones. El conjunto europeo obtuvo el tercer lugar en Francia 1998 y Qatar 2022, además de finalizar como subcampeón en Rusia 2018.

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