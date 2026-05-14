Argentina quiere hacer historia y Croacia mantener su protagonismo

Argentina buscará convertirse en la tercera selección en conquistar títulos consecutivos en la Copa Mundial de la FIFA, una hazaña lograda anteriormente únicamente por Italia entre 1934 y 1938, y por Brasil entre 1958 y 1962.

Por su parte, Australia aseguró su clasificación a su séptima Copa Mundial de la FIFA y la sexta de manera consecutiva. Sus mejores actuaciones se registraron en 2006 y 2022, torneos en los que alcanzó los octavos de final y fue eliminado por el seleccionado que posteriormente terminó consagrándose campeón del mundo.

Mientras tanto, Croacia disputará su séptima participación mundialista desde su afiliación a la FIFA y ha logrado ubicarse entre los tres mejores equipos del torneo en la mitad de sus apariciones. El conjunto europeo obtuvo el tercer lugar en Francia 1998 y Qatar 2022, además de finalizar como subcampeón en Rusia 2018.