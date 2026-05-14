Trump dice que Xi Jinping se ofreció para negociar la paz con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en Pekín para una serie de reuniones cruciales con el líder chino Xi Jinping. Se esperan pocos avances en temas divisivos como la guerra con Irán, el comercio, la tecnología y Taiwán.

Respecto a Irán, Trump afirmó que Xi le comunicó que China desea ayudar a negociar el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz. China es el mayor comprador de petróleo iraní, y Trump esperaba que Xi utilizara esa influencia para presionar a Irán a un acuerdo en los términos estadounidenses. Trump también declaró que Xi le aseguró que China no proporcionaría equipo militar a Irán.

En una reunión a puerta cerrada, Xi advirtió a Trump que las diferencias sobre Taiwán, una isla autónoma que Pekín reclama como territorio propio, podrían provocar enfrentamientos o un conflicto entre Estados Unidos y China. En diciembre, Trump autorizó un paquete de armas para Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares, pero aún no ha procedido a su entrega. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió posteriormente que sería un «terrible error» que China tomara Taiwán por la fuerza. Trump también espera centrar las conversaciones en el comercio y en acuerdos para que China compre más productos agrícolas y aviones de pasajeros, creando una comisión para abordar sus diferencias y evitar que se repita la guerra comercial que estalló el año pasado tras el aumento de aranceles impuesto por Trump.

Mientras tanto, el almirante Brad Cooper, uno de los principales líderes militares estadounidenses en Oriente Medio, comparece ante el Senado por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán.