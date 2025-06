Comisión de Alto Nivel atiende a sectores productivos de Bocas del Toro

Siguiendo instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, las autoridades que conforman la Comisión de Alto Nivel para atender a Bocas del Toro llegaron esta mañana a Changuinola, donde se reunieron con líderes de los sectores productivos de la provincia.

En esta reunión, los miembros de la comisión se comprometieron a presentar un plan de acción para ayudar a los bocatoreños en los sectores de salud pública, turismo, comercio, agropecuario y educación.

El equipo estuvo conformado por los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Salud, Fernando Boyd Galindo; de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; la administradora de Turismo, Gloria de León, y el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza.

Los sectores productivos de Bocas estuvieron representados por comerciantes, miembros de la Federación de Boteros, productores de banano independientes, miembros de la cooperativa de transporte de la provincia y empresarios de diversas actividades.

El ministro Orillac enfatizó en que la mayoría de los bocatoreños quieren echar para adelante y están en desacuerdo con los cierres de vías de parte de trabajadores bananeros que han sido engañados por líderes intransigentes y por grupos de interés en Bocas del Toro que quieren mantener el “statu quo”, difundiendo mentiras sobre la nueva Ley 462 del Seguro Social.

“Venimos a traerles buenas noticias y escuchar las preocupaciones de los productores”, destacó Orillac. “No estamos aquí únicamente por un tema coyuntural de los trabajadores de un sindicato que, por la intransigencia, nos ha llevado a esta situación”, añadió.

“Se les ha venido mintiendo a muchos de ellos, y los han venido engañando y utilizando para estos cierres. Hay que hacer un llamado a la conciencia; no se está haciendo daño solo a ellos, se le está haciendo daño a toda la población bocatoreña que tiene ganas de echar para adelante y trabajar por este país”, reiteró Orillac.

La ministra Muñoz, por su parte, advirtió que ya ha sido confirmado en segunda instancia que la huelga de los trabajadores bananeros es ilegal, y que la empresa Chiquita, que administraba la operación en Bocas del Toro, les ha confirmado su salida total de Panamá, por culpa de estas medidas de hecho.

“La parte administrativa de la empresa ya no se encuentra en Panamá, ya han desvinculado a 60 personas de la parte administrativa”, lamentó Muñoz. “Y nos han comunicado que esta semana estarán presentando la autorización de despidos del resto del personal que quedaba”.

Muñoz recordó que el presidente Mulino se ha enfocado en mejorar los servicios de salud y las posibilidades de empleo en Bocas del Toro.

“Esto no le ha caído bien a los actores históricos que quieren hacer que la provincia no avance. Un solo sector no es el que va a paralizar la provincia. Los bocatoreños son más y aquí reafirmamos nuestro compromiso de servirle a Bocas”, recalcó.