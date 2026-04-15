Decomisan gran cantidad de sustancias ilícitas en Colón

Unidades Aeronavales de la sección Portuaria incautaron 1,897 paquetes de sustancia ilícita que se encontraban en de dos contenedores ubicados en una embarcación que se mantenía en una zona de fondeo en Bahía Limón, provincia de Colón.

Realizando trabajos de inteligencia, perfilamiento y verificación de contenedores, identificaron los contenedores de interés a bordo de un buque mercante en tránsito por Panamá.

Los contenedores tenían como puerto de origen Posorja, Ecuador y destino final a Antwerp, Bélgica.