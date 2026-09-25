Damiano David y Dove Cameron llegan al altar tras tres años de relación

El cantante de Måneskin, Damiano David, y la actriz y cantante Dove Cameron contrajeron matrimonio. La unión se llevó a cabo en Toscana, Italia, en una celebración a la que asistieron sus seres queridos.

Para este evento tan significativo, ambos optaron por atuendos que se apartan de lo convencional, y armonizaron sus vestimentas para la ocasión.

Estilos de boda poco habituales

Dove Cameron no usó el típico vestido de novia, sino que se decidió por una creación de Valentino en tono blanco. Este atuendo le aportó una apariencia distinta para la celebración.

Damiano, a su vez, eligió un camino parecido y seleccionó un traje de Roberto Cavalli en colores claros, logrando así una concordancia con el estilo de su esposa.

Una relación de tres años culmina en boda

El casamiento se produce tras cerca de tres años de noviazgo entre ambos artistas.

El siguiente gran paso en su relación ocurrió el 3 de enero de 2026, momento en que hicieron público su compromiso mediante Instagram. En esa fecha, Dove publicó una imagen luciendo su anillo y añadió el siguiente comentario: “Mi parte favorita de estar viva. Feliz año nuevo”.

Ahora, tras varios meses desde que comunicaron su compromiso, Damiano y Dove celebran el inicio de una nueva fase de su vida juntos desde Toscana, acompañados de sus familiares y amigos más íntimos.