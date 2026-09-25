Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron llegan al altar tras tres años de relación

ENTRETENIMIENTO

Miss Jamaica demanda a "Miss Universo" tras accidente en el certamén de 2025

ENTRETENIMIENTO

Margot Robbie adopta el apellido de su esposo tras casi "10 años de matrimonio"

ENTRETENIMIENTO

U2 anuncia “Carnaval De Luz”, su primer álbum con música nueva en nueve años

Agenda Cultural

Música y moda acaparan la agenda cultural del 25 de septiembre al 2 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron llegan al altar tras tres años de relación

Published

11 horas atrás

on

El cantante de Måneskin, Damiano David, y la actriz y cantante Dove Cameron contrajeron matrimonio. La unión se llevó a cabo en Toscana, Italia, en una celebración a la que asistieron sus seres queridos.

Para este evento tan significativo, ambos optaron por atuendos que se apartan de lo convencional, y armonizaron sus vestimentas para la ocasión.

Estilos de boda poco habituales

Dove Cameron no usó el típico vestido de novia, sino que se decidió por una creación de Valentino en tono blanco. Este atuendo le aportó una apariencia distinta para la celebración.

Damiano, a su vez, eligió un camino parecido y seleccionó un traje de Roberto Cavalli en colores claros, logrando así una concordancia con el estilo de su esposa.

Una relación de tres años culmina en boda

El casamiento se produce tras cerca de tres años de noviazgo entre ambos artistas.

El siguiente gran paso en su relación ocurrió el 3 de enero de 2026, momento en que hicieron público su compromiso mediante Instagram. En esa fecha, Dove publicó una imagen luciendo su anillo y añadió el siguiente comentario: “Mi parte favorita de estar viva. Feliz año nuevo”.

Ahora, tras varios meses desde que comunicaron su compromiso, Damiano y Dove celebran el inicio de una nueva fase de su vida juntos desde Toscana, acompañados de sus familiares y amigos más íntimos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Mas23Tv (@mas23tv)

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Decomisan 2,235 paquetes de presunta sustancia ilícita

La Policía Nacional ha logrado un golpe histórico al narcotráfico mediante la incautación de más de dos mil paquetes de sustancias...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Embajador de Reino Unido muestra interés en el desarrollo y seguridad de Darién

Durante una visita oficial a la provincia de Darién, el embajador del Reino Unido en Panamá, James Dauris, subrayó su...
ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

Miss Jamaica demanda a «Miss Universo» tras accidente en el certamén de 2025

La ex representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo y...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Consorcio del Cuarto Puente informa que un trabajador se encuentra estable tras sufrir una caída

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) emitió un comunicado oficial para dar a conocer un incidente registrado en el área...
ENTRETENIMIENTO9 horas atrás

Margot Robbie adopta el apellido de su esposo tras casi «10 años de matrimonio»

La actriz australiana Margot Robbie, reconocida mundialmente por protagonizar Barbie, ahora aparece con el apellido de su esposo, el productor...
NOTICIAS INTERNACIONALES11 horas atrás

El Papa León XIV reza en la Catedral de Notre Dame en París

El Papa León XIV rezó las Vísperas en la Catedral de Notre Dame este viernes 25, convirtiéndose en el primer...
DEPORTES NACIONALES11 horas atrás

Panamá empata 1-1 ante India en su primer amistoso tras la Copa del Mundo 2026

En su reaparición en las canchas tras disputar la Copa del Mundo de 2026, la selección mayor, ubicada en el...
ENTRETENIMIENTO11 horas atrás

Damiano David y Dove Cameron llegan al altar tras tres años de relación

El cantante de Måneskin, Damiano David, y la actriz y cantante Dove Cameron contrajeron matrimonio. La unión se llevó a...
ENTRETENIMIENTO13 horas atrás

U2 anuncia “Carnaval De Luz”, su primer álbum con música nueva en nueve años

Tras un lapso de nueve años sin ofrecer un disco con composiciones totalmente inéditas, U2 regresa. La banda de Irlanda...
DEPORTES NACIONALES13 horas atrás

Gianna Woodruff estableció récord en los 400 metros vallas en los Juegos Suramericanos

Extraordinario desempeño de Gianna Woodruff, quien se adjudicó la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!