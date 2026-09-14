Justin y Hailey Bieber cumplen ocho años de casados y así lo celebraron

Justin y Hailey Bieber conmemoraron el domingo 13 de septiembre su octavo aniversario de matrimonio, una ocasión que el cantante utilizó para dedicarle un mensaje especial a su esposa y recordar algunos de los instantes que han vivido juntos durante su vínculo.

El intérprete, de 32 años, compartió en Instagram varias fotografías junto a Hailey, de 29, en las que se les ve disfrutando de un momento de relajación mientras juegan al billar.

Junto a las fotos, Justin escribió un mensaje breve pero lleno de significado para celebrar el aniversario: “8 años hasta el infinito. NUEVOS COMIENZOS. Te amo, bebé. Feliz aniversario”.

Por su parte, Hailey compartió la publicación de su esposo en sus historias de Instagram y añadió un sencillo “8 años”, uniéndose a la celebración.

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El comienzo de su relación

A pesar de que su matrimonio ocurrió en 2018, la relación entre ellos comenzó varios años antes. Justin y Hailey empezaron a despertar rumores de amor en 2014, aunque no fue hasta 2016 que hicieron pública su relación.

Ese mismo año decidieron separarse, pero su conexión no se disipó del todo. En junio de 2018, la pareja reanudó su relación y, unos meses después, sorprendió al dar un gran paso.

De una boda civil a una celebración con seres queridos

El 13 de septiembre de 2018, Justin y Hailey se casaron de manera civil en Nueva York, comenzando oficialmente su vida como esposos.

No obstante, la pareja tendría una segunda celebración. En septiembre de 2019, organizaron una ceremonia con familiares y amigos en Carolina del Sur, un evento que les permitió festejar su unión en compañía de sus seres más cercanos.

Desde entonces, han vivido diferentes etapas juntos y han compartido algunas de ellas a través de sus redes sociales.

La llegada de su primer hijo

En agosto de 2024, Justin y Hailey se convirtieron en papás por primera vez con el nacimiento de su hijo, Jack Blues Bieber.

Desde que llegó el pequeño, la pareja ha compartido de manera ocasional fotos y momentos de su vida familiar, aunque suelen mantener en privado gran parte de su intimidad.

Ahora, ocho años después de aquel 13 de septiembre de 2018, Justin y Hailey celebran nuevamente la fecha que marcó el inicio de su matrimonio, esta vez como una familia de tres.