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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la llegada de su segundo hijo

Published

4 horas atrás

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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia, pero optaron por mantener la noticia en privado hasta este momento. La pareja sorprendió a sus fans al publicar en redes sociales la primera foto de su segundo hijo.

La imagen, que no muestra la cara del bebé, presenta las manos de Millie, Jake y el nuevo integrante, además de un detalle que captó rápidamente la atención: un anillo con la palabra “MOM”, que se traduce como “mamá”.

Acompañando la foto, la pareja dejó un corto mensaje para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia: “Hi little guy!”, que en español se traduce a “¡Hola, pequeño!”.

Una nueva etapa para la pareja

La llegada del bebé convierte nuevamente en padres a la actriz y al hijo del músico Jon Bon Jovi, quienes han mantenido gran parte de su vida familiar alejada del ojo público.

Al igual que con su primera hija, el segundo bebé fue adoptado, según información oficial.

La pareja había compartido previamente la llegada de su primera hija también por medio de la adopción, y ahora regresan para compartir con sus seguidores otro capítulo de su vida familiar.

Con una simple foto y sin dar muchos detalles, Millie y Jake dieron la bienvenida a su nuevo integrante y dejaron claro que, por el momento, prefieren mantener esta fase lejos de la atención pública.

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